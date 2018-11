Borealis: Lautes Knallen war "harmlos"

Am Donnerstagabend versetzten minutenlange Donnergeräusche Tausende Linzer in Unruhe.

Technische Störung bei Borealis löste explosionsartigen Lärm aus. Bild: Weihbold

LINZ. Ein Feuerwerk am Abend des Allerheiligen-Feiertags? Eine Kette von Explosionen oder gar Schüsse? Gegen 20.15 Uhr schallten am Donnerstag in kurzen Intervallen minutenlang Knallgeräusche durch Linz. Das Donnern war teilweise bis ins Mühlviertel zu hören. Bei der Polizei und der Linzer Berufsfeuerwehr langten zahlreiche Anrufe ein, weil die Bürger wissen wollten, was los war.

Die Ursache für den spätabendlichen Krach war eine technische Störung in der Ammoniak-Anlage des Borealis-Konzerns im Linzer Chemiepark. Das Knallen sei durch entweichenden Wasserdampf entstanden, teilte der Konzern mit. Zu keiner Zeit habe Gefahr für Menschen oder Umwelt bestanden. Eine Störung bei den Pumpen habe zu einem Engpass an Kühlwasser geführt, sagt eine Borealis-Sprecherin. Die Ammoniak-Anlage sei daraufhin "kontrolliert heruntergefahren" worden. Der überschüssige Kühlwasser-Dampf sei über ein Sicherheitsventil in die Luft abgegeben worden, was zu dieser "pulsierenden Lärmentwicklung" geführt habe.

"Die Knallgeräusche können viele Ursachen gehabt haben, die Erklärung von Borealis ist für mich allerdings plausibel", sagt Roland Brandstetter, gerichtlich beeideter Sachverständiger für Chemie, auf Anfrage der OÖNachrichten. Ammoniak, ein giftiges Gas, werde vor allem für die Produktion von Düngemitteln verwendet, sagt der Experte. Ammoniak entstehe durch eine chemische Reaktion von Wasserstoff und Stickstoff.

Dazu seien hohe Temperaturen von rund 500 Grad Celsius und ein Druck von 300 Bar notwendig. "Das produzierte Ammoniak wird anschließend gekühlt, wozu Wasser verwendet wird", sagt Brandstetter. "Der dabei entstehende Wasserdampf ist so harmlos wie das Teekochen in der Küche", so der Chemieexperte.

Parallel kam es bei Borealis auch zu Problemen bei der Salpetersäure-Produktion, auch hier musste eine Anlage heruntergefahren werden. Das "Anfahren" verzögerte sich gestern wegen "technischer Probleme". Einen Zusammenhang mit den Ammoniak-Problemen gebe es nicht, so Borealis. (staro)

