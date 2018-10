Blutiger Streit um Kokain in Wohnung am Spallerhof

LINZ. 28-Jähriger stach mit Messer in Hals und Kopf des Opfers: Justiz ermittelt wegen Mordversuchs.

Einsatz am Spallerhof Bild: Volker Weihbold

In einer Wohnung im Linzer Stadtteil Spallerhof ist am Freitagabend ein Streit zwischen drei Rauschgiftkonsumenten völlig eskaliert (nachrichten.at berichtete). Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 28-Jährigen, der seinen Kontrahenten (40) mehrmals mit einem Messer in den Hals und den Kopf gestochen haben soll.

Der Jüngere war, wie auch ein 35-jähriger Bosnier, bei dem 40-Jährigen zu Besuch. Die drei sollen dort Kokain, Substitol und Alkohol konsumiert haben. Der 28-Jährige vermutete auf einmal, der 40-Jährige habe ihm sein Kokain gestohlen, und begann, den Inhaber der Wohnung zu attackieren. Als der Bosnier dazwischengehen wollte, zog der 28-Jährige plötzlich ein Klappmesser aus der Hosentasche und stach damit auf den 40-Jährigen wie auch auf den 35-Jährigen ein. Dieser bekam einen Glaskrug zu fassen, den er dem 28-Jährigen noch ins Gesicht schleuderte.

Alle drei mussten ins Spital

Alle drei Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, der 40-Jährige kam aber mit leichteren Verletzungen davon. Am Tatort stellten Linzer Polizisten das Klappmesser und das Kokain sicher.

"Wir gehen vom Verdacht des versuchten Mordes aus, weil die Stiche gegen den Hals und den Kopf erfolgt sind", sagte ein Staatsanwalt. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Noch am Wochenende beantragte die Anklagebehörde die vorläufige Anhaltung des Mannes, der vermutlich an einer psychiatrischen Erkrankung infolge seines Suchtmittelkonsums leidet. (staro)

