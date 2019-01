Bis zu einem Meter Neuschnee: Wetterwarnung für Teile Oberösterreichs

OBERÖSTERREICH. Auch die nächsten Tage werden verbreitet tief winterlich. Bis zu einem Meter Neuschnee erwarten Experten der ZAMG in den südlichen Landesteilen Oberösterreichs. Welche Bezirke betroffen sind, erfahren Sie hier.

Auch am Donnerstagabend mussten die Helfer der Feuerwehren wieder zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken, nachdem Autofahrer auf schneenassen Straßen die Kontrolle über ihre Pkws verloren hatten.

16 derartige Einsätze gab es allein zwischen 13 und 19 Uhr auf Oberösterreichs Verkehrswegen, die meisten davon im Mühlviertel. Schneefall und stürmischer Wind lösten dort verbreitet Sichtbehinderungen und tiefwinterliche Straßenverhältnisse aus. Autofahrer waren zur Vorsicht angehalten. Auch in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck gab es Einsätze. Betrachtet man die Prognose für die kommenden Tagen, so werden es wohl nicht die letzten gewesen sein.

Bild: Im Mühlviertel war äußerste Vorsicht auf den Straßen geboten.

Noch mehr Schnee am Freitag

Die Nacht auf Freitag wird mit bis zu minus sieben Grad bitterkalt. Am Freitag überwiegen dann die Wolken und es schneit zeitweise. Die Schneeschauer verstärken sich im Tagesverlauf, konzentrieren sich jedoch auf die südliche Landeshälfte, heißt es von der ZAMG.

Gegen Norden zu ist es etwas trockener. Es weht wieder lebhafter bis starker Westwind, der die Temperaturen, die über den Gefrierpunkt nicht hinauskommen, noch kälter erscheinen lassen.

Das Wetter auf nachrichten.at: Hier geht's zur detaillierten Prognose für Ihre Region

Wetterwarnung für Teile Oberösterreichs

Wegen der zu erwartenden Schneemenge hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag für Teile Oberösterreichs eine Wetterwarnung herausgegeben.

In Teilen der Bezirke Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf an der Krems und Steyr-Land (auf der Karte orange) sei am Wochenende mit Neuschneemengen zwischen 50 Zentimeter und einem Meter zu rechnen. In den gelb eingefärbten Teilen sind immerhin Neuschneemengen zwischen 20 und 50 Zentimeter möglich. In den grün gefärbten Teilen wird es ebenfalls schneien, voraussichtlich jedoch nicht ganz so stark.

Die aktuelle Warnkarte der ZAMG für das kommende Wochenende:

Am Samstag ist zudem in den nord-östlichen Landesteilen vom Zentralraum bis ins Mühlviertel mit Straßenglätte zu rechnen.

Schneefotos gesucht: Haben Sie aktuelle Schnee-Bilder? Schicken Sie uns Ihre Fotos an online@nachrichten.at. Die Bilder veröffentlichen wir gerne in einer Galerie!

Bilder können Sie uns auch via Facebook und Whatsapp zukommen lassen. Sie nutzen den OÖN-Whatsapp-Dienst noch nicht? Hier können Sie sich anmelden!

Bereits am Mittwochabend hat der Schneefall in den Niederungen vereinzelte Probleme im Straßenverkehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren mussten zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken, unter anderem in den Bezirken Urfahr-Umgebung, Rohrbach und Gmunden.

Bild: "Vorsichtig fahren" hieß es am Abend auch in Linz-Urfahr.

Gegen 00:30 Uhr verlor etwa auch in der Gemeinde Alkoven (Bezirk Eferding) auf der schneeglatten Fahrbahn eine Pkw-Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Straße ab (siehe großes Bild unten). Die Frau wurde dabei verletzt und von den Sanitätern des Samariterbundes Alkoven versorgt.

(Bild: Feuerwehr Alkoven)

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Der Niederschlagsschwerpunkt liegt laut ZAMG im nördlichen Alpenvorland. Weitgehend trocken und zeitweise sonnig bleibt es lediglich in Kärnten sowie in der südlichen Steiermark.

Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten und häufig auch im Grazer Becken muss sich die Sonne den ganzen Samstag mit einem Platz oberhalb der dichten Bewölkung zufriedengeben. Während es in der Früh noch häufig bis in tiefe Lagen schneit, steigt im Laufe des Vormittags die Schneefallgrenze rasch auf 300 bis 700 Meter Seehöhe. Dabei kann es örtlich in den Niederungen zu Glätte kommen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt in den Nordstaulagen zwischen Vorarlberg und dem westlichen Niederösterreich. Wetterbegünstigt ist die Alpensüdseite. Der Wind aus West bis Nordwest weht oft lebhaft bis stark, im Süden deutlich schwächer. Minus fünf bis plus ein Grad zeigt das Thermometer in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit null bis plus sechs Grad erreicht.

Regen unterhalb von 600 Metern

An der Alpennordseite stauen sich am Sonntag von Nordwesten her Wolken an. Dabei regnet es im Westen unterhalb von 600 Metern von Vorarlberg bis ins nördliche Alpenvorland immer wieder, im Bergland ergiebig. Im Wald- und Mostviertel sowie am nördlichen Alpenostrand schneit es auch in tiefen Lagen. An der Alpensüdseite und im Südosten ist es meist trocken. Hier gehen sich die meisten Sonnenstunden aus. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und einem Grad, Tageshöchsttemperaturen von zwei bis fünf Grad.

In den Staulagen an der Alpennordseite schneit es am Montag noch zeitweise oberhalb von 600 Metern. Weiters sind in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland einzelne unergiebige Schneeschauer auch in tiefen Lagen nicht ausgeschlossen. Im Süden überwiegt der Sonnenschein, aber auch hier ziehen immer wieder Wolken durch. Der Wind weht schwach, in den Bergen mäßig aus West bis Nordwest, in der Südoststeiermark auch aus südlichen Richtungen. Frühtemperaturen von minus sechs bis null Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen null und zwei Grad.

Von Nordwesten zieht am Dienstag dann eine weitere Störung über Österreich. Vor allem an der Alpennordseite regnet es immer wieder, in den Staulagen auch ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 800 Metern. An der Alpensüdseite ist es anfangs noch sonnig, im Lauf des Tages können aber auch hier Niederschläge nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht lebhaft aus Südwest bis West. Frühtemperaturen von minus sieben bis minus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen null und plus vier Grad.

Video: Die aktuelle Wettervorhersage

Auswirkungen auf Skigebiete

Windspitzen von bis zu 80 km/h hatten am Mittwoch für Probleme in den Skigebieten gesorgt. Der starke Wind hat zum Teil bereits Mittwochfrüh auf den höhergelegenen Betriebsanlagen Schwierigkeiten bereitet, wie der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Helmut Holzinger, berichtete.

So standen in Hinterstoder gestern etwa mehrere Schlepplifte aufgrund der schlechten Wetterbedingungen still. Am Nachmittag musste schließlich auch die Kabinenbahn aufgrund des heftigen Windes gestoppt werden.

Hier geht's zu allen Webcams aus Oberösterreich.

Erhebliche Lawinengefahr

Die ergiebigen Neuschneemengen und starker Wind haben in den Nordalpen und Tauern für umfangreiche Schneeverfrachtungen gesorgt. Der Warndienst beurteilte die Lage am Donnerstag mit Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Auch in den übrigen Gebirgsgruppen sei die Situation abseits der gesicherten Pisten heikel.

Bereits ein einzelner Wintersportler kann vor allem in Steilhängen oberhalb der Waldgrenze frischen Triebschnee auslösen und einen Lawinenabgang verursachen. "Die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt und erfordern viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung", mahnten die Experten zur Vorsicht. Die Gefahrenstellen befänden sich in allen Hangexpositionen und "teils untypisch auch kammfern und im lichten Hochwald". Auch spontane Lawinenabgänge seien möglich, teilte der Lawinenwarndienst des Landes mit.

In den Hohen Tauern weht kräftiger Nordwest-Wind. Auf den Gipfeln ist laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg (ZAMG) mit Sturmspitzen von über 100 km/h zu rechnen. Auch in den nächsten Tagen hat der Winter das Land Salzburg fest im Griff. Die Lawinensituation bleibt durch Neuschnee und Sturm angespannt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema