Bewaffneter Überfall auf Linzer Wettbüro

LINZ. Zwei unbekannte Täter überfielen am Sonntagabend ein Wettbüro im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Ein Angestellter wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter stürmten gegen 21 Uhr das Wettbüro und forderten Geld. Einer war mit einer Pistole bewaffnet. Als der 31-jährige Angestellte angab, kein Geld zu haben, verlangten sie den Schlüssel für den Tresor. Ein Räuber bemerkte schließlich, dass der Angestellte die Geldbörse des Wettbüros in der Hosentasche trug und wollte sie ihm wegnehmen. Der Angestellte wehrte sich, es kam zu einer Rangelei, bei der der 31-Jährige leicht verletzt wurde.

Danach raubten die Täter Geld, verließen das Lokal, stiegen in ein Auto, in dem vermutlich ein weitere Komplize wartete und flüchteten. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Einer der Täter soll zwischen 1,80 und 1,90 groß und südländischen Aussehens sein. Er trug schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe und eine Sturmhaube. Der zweite, etwas kleinere Mann, hatten ebenfalls schwarze Kleidung an und eine schwarze Sturmhaube auf dem Kopf.

