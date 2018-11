Bettler brach in Wohnhaus ein

WALDING. Von der Polizei geschnappt wurde ein rumänischer Bettler nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung).

Der 75-Jährige aus Walding meldete der Polizei am Mittwochvormittag, dass in sein Haus eingebrochen worden war. Er gab an, dass er vor der Tat drei Bettler vor seinem Haus wahrgenommen hatte. Der Pensionist schenkte diesen jedoch keine Beachtung und verließ mit seiner Ehefrau das Wohnhaus. Als er zurück kam, bemerkte er den Einbruch. Ein gekipptes Fenster war mit einer Heckenschere aufgezwängt worden. Im Inneren schlug der Einbrecher eine Glastür ein und durchsuchte sämtliche Räume. Gestohlen wurde nichts. Im Garten fand der Waldinger ein Stück eines Pappkartons, auf welchem in schlechtem Deutsch eine Bettelnachricht stand. Polizeistreifen durchsuchten darauf die nahe gelegenen Siedlungen.

Im Nachbarort Ottensheim beobachtete kurz darauf ein anderer Bewohner einen Mann, der bei seinem Haus geläutet und dann in seinen Garten gegangen war. Die Polizei ertappte den Verdächtigen, einen 45-jährigen Rumänen, in der Nähe des Wohnhauses. Es stellte sich heraus, dass dieser den Einbruch in das Haus des 75-jährigen Waldingers begangen hatte. Bei der Gegenüberstellung erkannte das Opfer den Rumänen als einen der drei Bettler wieder. Der 45-Jährige war nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Ermittlungen zu weiteren Tatorten und eventuellen Mittätern laufen.

