Bettler-Kinder plötzlich spurlos verschwunden

LINZ. Hörzing: Roma dürften Linz verlassen haben.

Bettelnde Roma-Familien, die mit ihren Kindern in Linz unter Brücken und in Unterführungen nächtigen und die laut Sozialarbeitern ihre Kinder mit Psychopharmaka sedieren: Nach OÖN-Berichten über Missstände in der Landeshauptstadt hat die für die Jugendwohlfahrt zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) das Linzer Jugendamt mit Untersuchungen beauftragt, ob das Wohl der Kinder gefährdet ist.

Doch dazu kam es nicht: Die illegal campierenden Familien seien über Nacht plötzlich verschwunden, sagte Hörzing. "Der Erhebungsdienst hat am Dienstag an den besagten Stellen noch einmal Nachschau gehalten, aber niemanden mehr angetroffen", sagte Hörzing auf Anfrage der OÖNachrichten. Es sei möglich, dass die Roma weitergezogen seien und Linz verlassen hätten. "Der Erhebungs- und Ordnungsdienst der Stadt haben die Angelegenheit aber weiterhin auf dem Radar", sagte die Vizebürgermeisterin.

Die Kinder hätten in einem Krankenhaus untersucht werden sollen. Bei einer Kindeswohlgefährdung müssen die Behörden handeln und die Obsorge vorläufig auf das Amt übertragen, wegen Gefahr im Verzug. Die Kinder werden in solchen Fällen in einem Heim untergebracht.

