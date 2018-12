Betrunkener wollte Polizisten die Waffe entreißen

Naja. erinnert an den Vorfall in Wels.



Wo sich ein Unbeteligter Jugendlicher einmische und dann bei der Festnahme festgestellt wurde das er 3 nicht legale Waffen zuhause hatte.



Also nicht typisch VB. Sondern eher FPÖ. Leider wird verschwiegen, was diese Kranken wählen.



Bis Ich am 10. August 16 in Wels delogiert wurde. Lebte Ich in einem Sozialbau. Juni 2016 in Wels rief ein Alter Veteran 2. WK der unter Mir lebte (mit dem redete Ich immer über 2. WK wie es war) mit Notruf Polizei, weil er nicht mehr aufstehen konnte.



Da Polizei nicht Tür aufbrechen wollten kam Feuerwehr mit Drehleiter und Rote Kreuz.



Helfenden Dienste wurden von meinem Nachbar 3. Stock vom Fenster aus und nach Hause kommen alkohlisierten Nachbarn vom ersten Stock angepöbelt. Ab dem Zeitpunkt war Mir klar warum FPÖ dazugewann. Die dürfen auch wählen.



Ich habe Mich so geschämt. Traurig. Bis Heute habe Ich die 10fache Mietkaution nicht überwiesen bekommen von 1994.



Soviel zur Situation Gesellschaft Wels.