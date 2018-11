Betrunkener rammte mit Auto Mopedlenker (17) - schwer verletzt

WARTBERG/AIST. Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein 17-jähriger Mopedlenker in Wartberg ob der Aist in ein Feld geschleudert und schwer verletzt.

Ein 34-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war Mittwochabend gegen 21:30 Uhr auf dem Güterweg Frensdorf gefahren. Nach einer Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf die linke Straßenseite und prallte gegen den entgegenkommenden Mopedfahrer. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Freistadt wurde mitsamt dem Mofa in ein Feld geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus nach Linz gebracht. Auch der Pkw-Lenker wurde verletzt in ein Spital gebracht. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von 0,74 Promille.

