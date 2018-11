Betrüger knöpften 80-jähriger Linzerin 50.000 Euro ab

LINZ. Ein unbekannter Täter gaukelte der älteren Dame vor, ihre Kinder seien in U-Haft.

Heute Vormittag ereignete sich in Linz erneut ein sogenannter "Kautionstrick", wobei eine 80-jährige Dame Bargeld in der Höhe von 50.000 Euro an einen unbekannten Täter aushändigte. Dabei gab sich ein Mann am Telefon als Kriminalbeamter aus und behauptete, dass sich ihre beiden Kinder in U-Haft befänden und sie für ihre Freilassung eine Kaution in der Höhe von 50.000 Euro in bar bezahlen müsse. Die ältere Dame glaubte dem Mann und übergab dem unbekannten Täter die Geldsumme persönlich.

Der Täter wird auf 50 Jahre geschätzt, hatte eine eher mollige Figur und südländisches Aussehen und trug eine gelbe Daunenjacke.

Bei der letzten "Kautionstrick-Serie" Anfang Oktober 2018 wurden zwei Opfer in Linz an zwei direkt aufeinander folgenden Tagen betrogen. Die Polizei rät dazu, vor allem betagte Verwandte vor den Trickbetrügern zu warnen, um derartige Vorfälle zu verhindern. Da die Betrüger darin geübt sind, Menschen in ein Telefongespräch zu verwickeln, solle man sofort auflegen, wenn ein unbekannter Anrufer Geld fordert. Zudem warnt die Polizei davor, Details der eigenen finanziellen und familiären Verhältnisse Unbekannten am Telefon zu nennen und rät, unbekannte Personen kein Geld zu geben. Vor allem ältere Menschen sollten sich bei derartigen Anrufen nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall die nächste Polizeistation aufsuchen.

