Besser geht’s nicht: Mühlviertler promovierte "sub auspiciis"

LINZ. Samuel Gratzl aus Bad Zell studierte an der JKU Informatik.

Es sind nur ganz wenige Studenten, denen diese außergewöhnliche Leistung gelingt: sub auspiciis zu promovieren. Dafür müssen die Kandidaten alle Oberstufenklassen sowie sämtliche Uni-Prüfungen bis hin zur Dissertation mit Auszeichnung abschließen.

Einer von denen, die heuer am 29. Oktober in Linz den Ehrenring für diese Errungenschaft erhalten haben, ist Samuel Gratzl aus Bad Zell, der an der Johannes Kepler Universität (JKU) Informatik studiert hat.

In seiner Dissertation hat sich der 32-Jährige dem Thema Informationsvisualisierung gewidmet. "Es geht darum, komplexe Daten zugänglich und Muster darin erkennbar zu machen", erklärt Gratzl. "Daten werden immer komplexer und die Mengen größer. Man läuft Gefahr, sich darin zu verlieren. Daher ist es wichtig, sie visuell aufzubereiten." Zur Anwendung kommen seine Techniken etwa in der Medikamentenentwicklung.

Wissen und Begeisterung

Gratzls Interesse für IT wurde früh geweckt: Sein Vater ist Informatiker, später besuchte er die HTL in Perg. "Dort hat uns unser Klassenvorstand beigebracht, wie wichtig es ist, den Hausverstand zu nutzen. Dafür bin ich dankbar." Während des Studiums traf er zudem auf Lehrende, die "sowohl Wissen als auch Begeisterung vermittelt haben".

Dass es so etwas wie eine "Promotio sub auspiciis" gibt, erfuhr Gratzl erst, als er bereits mitten im Doktoratsstudium steckte. "Da war ich schon auf einem guten Weg", sagt der Mühlviertler und lacht.

Über ein gutes Gedächtnis zu verfügen, habe ihm geholfen, das allein reiche aber nicht aus: "Es steckt viel Arbeit dahinter. Es kommt auch auf die Familie und die Menschen an, mit denen man zusammenarbeitet. Es gehört also eine Portion Glück dazu."

Für die Noten an sich habe er aber nicht gelernt, sondern aus Interesse. "Während meines Masters habe ich so viele Vorlesungen besucht, dass es wahrscheinlich für ein zweites Studium gereicht hätte", sagt Gratzl und setzt hinzu: "Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für mich. Aber hätte ich sie nicht erhalten, wäre ich der Gleiche."

Zukunftspläne offen

Derzeit arbeitet Gratzl in seiner Firma datavisyn, die er vor zwei Jahren mit seinem Doktorvater gegründet hat, und unterrichtet nebenbei an der FH Hagenberg. Seine Zukunftspläne lässt er noch offen. Allerdings erhalten Sub-auspiciis-Absolventen ein Stipendium, das ihnen den Beginn einer eigenen Forschungskarriere ermöglichen soll. "Das möchte ich nun nutzen." (wal)

