Bergsteiger am Dachstein vermisst: Suchaktion abgebrochen

GOSAU. Am Dachstein lief am Sonntag eine große Suchaktion nach einem tschechischen Bergsteiger. Der Mann war am Samstag nicht mehr zu seiner Gruppe in die Adamekhütte zurückgekehrt.

Suchaktion im Bereich der Adamekhütte Bild: (Polizei)

Seit Samstagnachmittag fehlt von einem tschechischen Bergsteiger jede Spur. Der Mann war mit einer elfköpfigen Gruppe von der Adamekhütte, oberhalb der Gosauseen, in Richtung Dachstein aufgebrochen. In etwa 2200 Meter Seehöhe trennte er sich von seinen Bergkameraden, um selbständig eine andere Bergtour im Bereich des Torsteins in Angriff zu nehmen.

"Das hat er in der Vergangenheit bereits öfter gemacht, ist dann aber immer wieder zu seiner Gruppe zurückgekehrt", sagt Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Während die Gruppe über den Westgrat den Dachstein erreichte und zurück zur Adamekhütte abstieg, kehrte der Mann diesmal nicht zurück.

Seit Sonntagmorgen suchen Bergretter, unterstützt von einem Hubschrauber des Innenministeriums, fieberhaft nach dem Alpinisten. Auch auf der Südseite des Dachsteins wird nach dem abgängigen Tschechen gesucht.

Es wurde versucht, speziell trainierte Suchhunde an den Fuß des Dachsteins zu fliegen. Sie sollten die Fährte des Alpinisten aufnehmen. Der Sucheinsatz wurde durch die schlechten Wetterbedingungen- Graupel, Regen und starker Wind- aber erschwert und kurz nach 18.30 Uhr endgültig abgebrochen.

"Wenn wir Glück haben, können wir in der Nacht mit Infrarotkameras weitersuchen. Derzeit lässt das Wetter aber keine weiteren Schritte mehr zu. Es ist zu gefährlich", sagt Preimesberger. Spätestens in den frühen Morgenstunden werde der Einsatz wieder aufgenommen.

