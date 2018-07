Banküberfall lohnt sich nicht: Kleine Beute, steigende Aufklärungsquote

LINZ. Die Zahl der Banküberfälle ist in Österreich binnen zehn Jahren von 104 auf 38 gesunken.

Noch sucht die Polizei den Bankräuber vom Linzer Graben – insgesamt beträgt die Aufklärungsquote 60 Prozent. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nach wie vor fehlt von jenem Bankräuber jede Spur, der Mittwochvormittag eine Filiale der DenizBank am Linzer Graben überfallen hat. Wie berichtet, bedrohte der mit einer Pistole bewaffnete Mann vier Angestellte und flüchtete danach samt Beute mit einem Tretroller. Auffallend war seine Verkleidung: er trug ein schwarzes Kopftuch, eine Sonnenbrille sowie ein lila Kleid mit schwarzem Umhang. Eine Fahndung verlief bisher negativ.

Der Banküberfall vom Mittwoch ist der fünfte in Oberösterreich im heurigen Jahr: Im Februar wurde zuerst eine Bank in Wels, dann eine in Kronstorf überfallen. Der Täter von Kronstorf wurde binnen dreier Stunden nach einem anonymen Hinweis in seiner Wohnung festgenommen, jener aus Wels nach einem Tag - die OÖN berichteten.

Ebenfalls nur einen Tag währte das Glück jenes Bankräubers, der im März eine Postfiliale in Laakirchen ausraubte. Nicht gefasst werden konnte bisher dagegen jener Täter, der eine Bankfiliale in Nettingsdorf überfallen und dabei eine Angestellte gefesselt hat - mehr dazu hier.

Damit steht es zwischen Polizei und Bankräubern heuer 3 zu 2. Mit dieser Aufklärungsquote bei Banküberfällen sind die Oberösterreicher in diesem Jahr ziemlich genau im Bundesschnitt: Von österreichweit 38 Banküberfällen im Vorjahr wurden 60,5 Prozent aufgeklärt. Insgesamt ist die Zahl der Banküberfälle stark rückläufig. Im Jahr 2007 gab es noch 104 Banküberfälle in ganz Österreich.

Gründe für den Rückgang sind laut Polizei zum einen bessere Sicherheitsmaßnahmen der Geldinstitute, aber auch die Tatsache, dass die Filialen nicht mehr so viel Bargeld gelagert haben wie früher. Damit gibt es für Räuber schlicht weniger zu holen.

Ein Zeitfenster, in dem die Chancen auf das Ergreifen eines Bankräubers besonders gut stehen, gibt es nicht. "Es kann auch Jahre später ein Verdächtiger aufgrund einer DNA-Spur an einem anderen Tatort überführt werden", sagt Matthias Hiesböck von der Abteilung Raub im Landeskriminalamt. Er zeigt sich auch zuversichtlich, dass der Bankräuber von Linz der Polizei ins Netz gehen wird. Aufgrund der Befragung der Opfer sei man nun sicher, dass es sich um einen Mann handelt. Entgegen bisherigen Aussagen, wonach der Räuber wortlos Geld gefordert hatte, soll er doch zu den Bankmitarbeitern ("sitzen bleiben") gesprochen haben. Die Stimmlage des Täters sei eindeutig männlich gewesen, hieß es.

Gestern meldeten sich weitere Zeugen bei der Polizei, entscheidende Hinweise auf den Täter seien aber noch nicht eingelangt, sagt Hiesböck.

Video: Bank am Linzer Graben überfallen

Von verzweifelten Amateuren und Bankraub-Profis

Schulden, Konkurs, Drogen- und Spielsucht: Das sind einige der Gründe, warum Menschen zu Bankräubern werden. Die Täter sind oft verzweifelte Amateure, die in dem Überfall den letzten Ausweg sehen, um schnell an viel Geld zu kommen. Die meisten gehen der Polizei daher rasch ins Netz. "Professionelle" Bankräuber sind hierzulande selten.

Es gibt aber Ausnahmen: Ein Beispiel ist jener unbekannte Täter zwischen 50 und 60 Jahren, dem bereits zehn Überfälle auf Geldinstitute zur Last gelegt werden, vier davon in Linz. Zum ersten Mal soll er im März 2015 in der Landeshauptstadt zugeschlagen haben, zuletzt im August 2017 (Details dazu lesen Sie hier). In einem Fall flüchtete er ohne Beute, weil die Angestellten nicht sofort auf seine Geldforderung reagierten.

Von Kameras gefilmt

Davor trieb er in Wien sein Unwesen: Zwischen September 2011 und Juni 2014 soll er dort sechs Delikte begangen haben. Obwohl er bereits auf den Bildern mehrerer Überwachungskameras zu sehen ist und als Verkleidung Haube und Sonnenbrille trug, konnte er stets unerkannt flüchten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema