Bankomat-Dieb flüchtete zu Fuß

LENZING. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag einen Bankomaten aus dem Foyer einer Bankfiliale in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) gerissen. Ihr Fahrzeug wurde gefunden, von den Tätern und dem Bankomaten fehlt noch jede Spur.

Bild: Laumat

Der Alarm der Bank wurde gegen 2.15 Uhr ausgelöst. Zuvor dürften die Täter die Schiebetüren zum Foyer aufgezwängt haben, ehe sie den Bankomaten mit Hilfe eines Spanngurtes und eines Fahrzeugs aus der Verankerung rissen und ihn abtransportierten. Die Filiale der Bank wurde durch den Vorfall erheblich beschädigt.

Das Fahrzeug, das zwei Tage zuvor in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) gestohlen worden war, passierte nicht einmal zwei Stunden später eine Kontrollstelle in Mondsee. Nach einigen hundert Metern blieb der Fahrer stehen, stieg aus und verschwand in einem Waldstück.

Als die Polizei beim Fahrzeug eintraf, war der Bankomat bereits verschwunden. Wo er derzeit befindet, ist noch unbekannt. Auch von den Tätern - die Polizei geht von mindestens drei aus - fehlt noch derzeit jede Spur.

Den Beamten fiel zudem ein kleiner roter Pkw auf, der hinter dem Tatfahrzeug fuhr, ebenfalls die Geschwindigkeit erhöhte und auf die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien flüchtete. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen.

Video: Wieder Bankomat aus Foyer gerissen

Der jüngste Bankomat-Diebstahl im Bezirk Vöcklabruck ist erst knapp zwei Monate her: Ende September wurde in Frankenburg ein Geldautomat, der in einem Geschäft aufgestellt war, aus der Verankerung gerissen und abtransportiert.

