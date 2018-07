Badewetter mit bis zu 34 Grad: "Der Sommer schlägt jetzt erst richtig zu"

LINZ. Viel Sonne, wenig Gewitter – diese Woche locken die Badeplätze in Oberösterreich

Stefanie, Christine, Julia, Jasmin und Johanna (v.l.n.r.) freuen sich über die willkommene Abkühlung im Attersee. Bild: Hörmandinger

Wenn Peter Gsenger seine Zehen in den Traunsee hält, spürt er, dass dieser Sommer etwas Besonderes ist. "24 Grad Celsius sind für den Traunsee schon recht ordentlich", sagt der Bademeister des Gmundner Strandbades. Noch sind die Parkplätze beim Toscanapark leer, ab 13 Uhr sieht das ganz anders aus. "Am Samstag hatten wir 2500 Besucher, an den Wochentagen kommen bis zu 1500", sagt Gsenger. Den großen Ansturm erwarte er aber erst in dieser Woche. Dafür gibt es vier gute Gründe: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag.

Für (fast) jeden Tag dieser Woche klingt die Wetterprognose von Christian Ortner gleich: Sonnenschein, die Luft warm und trocken, schweißtreibende Temperaturen bis zu 34 Grad, perfektes Badewetter. "Der Sommer schlägt jetzt erst richtig zu. Die Gewitterneigung ist dabei relativ gering", sagt der Meteorologe von der ZAMG.

Darüber freut man sich auch am Attersee: "Bis jetzt ist die Saison sehr gut gelaufen. Wir hoffen, dass das Wetter die nächsten Wochen anhält, dann haben wir einen Jahrhundertsommer", sagt Christian Wageneder vom Restaurant beim Strandbad Litzlberg.

Die große Freude trübt nur der Donnerstag vorübergehend. "Der Tag ist etwas labiler. Schauer und Gewitter sind ab Mittag möglich, im Gebirge können sie heftig ausfallen. Die besseren Karten hat das Flachland", sagt Ortner.

Eine Wanderung ist trotzdem möglich: am Ufer der Donau entlang bis zu ihrem Strand in Linz-Urfahr. "Der Platz hat ein schönes Flair, das Wasser ist kühl und angenehm", sagen Claudia und Stella Büringer, die gestern vor der Hitze der Stadt flüchteten. 32,1 Grad wurden in Linz zu Mittag gemessen. Angesichts dieser Temperaturen war sich das Mutter-Tochter-Gespann einig: "Wir kommen bestimmt bald wieder." Dafür ist Zeit genug: Das Badewetter hält weiter an. "Es sieht auch nach dem Wochenende nicht nach einer markanten Abkühlung aus", sagt Christian Ortner.

