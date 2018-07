Bademeisterin rettete Vierjährigen aus Schwimmbecken

Mehr Oberösterreich

GMUNDEN. Zwei Steirer (77 und 73) wollten am Dienstag auf den Traunstein steigen.

BAD LEONFELDEN. Nach einem missglückten Überholvorgang ist am Dienstagvormittag ein 39-jähriger ...

ROHRBACH/WEYREGG. In der Resi-Lacke, einem See bei Kleinzell im Bezirk Rohrbach, ist am Montagnachmittag ...