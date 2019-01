Bad Ischl ist nur über Umwege erreichbar

LINZ. Wegen Lawinengefahr ist seit Mittwochfrüh Bad Ischl nur noch über Umwege erreichbar. "Das wird sicherlich bis zum kommenden Wochenende so bleiben", sagte Alois Lüftinger von der Straßenmeisterei Gmunden. Eine Umleitung wurde über die A1 eingerichtet.

Dieses eindrucksvolle Bild schickte uns WhatsApp-Userin Katja aus Gosau. Bild: privat via WhatsApp

Diese führt über die Anschlussstelle Schörfling und Seewalchen über die B152 Seeleiten Bundesstraße. Seit Wochenbeginn ist die B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl bereits gesperrt. "Das Problem in Ebensee ist weiterhin eine drohende Lawine, die abzugehen droht", sagt Lüftinger. Diese müsste mit Hilfe eines Hubschraubers aktiv ausgelöst werden, dieser könne aber derzeit aufgrund der geringen Sicht und des Nebels nicht fliegen. "Er müsste so tief wie möglich fliegen, damit die Rotorblätter die Schneemassen in Bewegung bringen." Sollte dies nicht bald gelingen, müsste eine Lawinensprengung durch das Bundesheer in Erwägung gezogen werden.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze und zwei Hotspots

Schneefall, glatte Fahrbahnen sowie umgestürzte Bäume haben auch in der Nacht auf Mittwoch zahlreiche Feuerwehren im Land in Atem gehalten. Hauptsächlich betroffen waren das Mühlviertel sowie das Salzkammergut. Dazu sind im ganzen Land rund 50 Straßen gesperrt.

Insgesamt waren in diesen beiden Regionen 45 Einsätze notwendig, hieß es Mittwochfrüh beim Landesfeuerwehrkommando. Dabei drehte es sich hauptsächlich um die Bergung von Fahrzeugen, die von den schneeglatten Fahrbahnen abgekommen waren sowie um die Beseitigung von Bäumen, die unter dem Schneedruck gebrochen und auf Straßen gefallen waren. Einsatzkräfte von insgesamt 48 Feuerwehren standen im Einsatz.

Dazu mussten ebenfalls wegen umgestürzter Bäume, aber auch wegen Lawinengefahr rund 50 Straßen und drei Pässe gesperrt werden.

Im Folgenden eine Übersicht über einige Sperren:

Mühlviertel:

- die L590 in Rohrbach

- die L1536 Frauenwaldstraße bis Pfarrkirchen

- die L1537 bis Pfarrkirchen

- zeitweise Anhaltungen am Grenzübergang Wullowitz

- Kettenpflicht auf L581 Hansbergstraße

- L1544 Guglwaldstraße Rohrbach zwischen Oberhaag und Staatsgrenze

Bezirk Vöcklabruck:

- die L1279 Mondseebergstraße zwischen Ebnat und Haslau

- die Großalmstraße in Gmunden zwischen Altmünster und Steinbach

- die B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl

Innviertel und Traunviertel:

- die B136 Sauwaldstraße zwischen St. Roman und St. Ägidi

- in Klaus an der Pyhrnbahn die Gemeindestraße bei Steyrling

Folgende Pässe sind gesperrt:

- Hengstpass

- Pyhrnpass

- Koppenpass

