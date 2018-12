Autoraser ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

VÖCKLABRUCK. Ein 22-jähriger raste Samstag Nacht ohne Führerschein durch das Stadtgebiet von Vöcklabruck. Er wurde von der Polizei verfolgt und missachtete bei dem Versuch diese abzuschütteln sämtliche Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Ein bereits amtsbekannter 22-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde am Samstag Abend beobachtet, wie er im Stadtgebiet von Vöcklabruck mit seinem Auto wegfuhr, obwohl er keinen Führerschein besitzt.

Im Zuge der Nachfahrt einer Polizeistreife ignorierte er sämtliche Verkehrsregeln und gefährdete durch sein Fahrverhalten sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Er überquerte auf der B 1 in Vöcklabruck eine rote Ampel mit einer Geschwindigkeit von mehr als 170 km/h und fuhr mit seinem Auto anschließend auf Freilandstraßen mit Geschwindigkeiten jenseits der 200 km/h. Der junge Autolenker überholte, als er die verfolgenden Polizisten endgültig abschütteln wollte, an vollkommen unübersichtlichen Stellen und trotz teils rutschiger Fahrbahn. Dabei gefährdete er unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

Der 22-jährige konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht gestellt werden. Er wird jedoch erneut wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

