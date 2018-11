Autolenkerin prallte in drei Metern Höhe gegen Hausmauer

GMUNDEN. Eine 59-jährige ist aus unbestimmten Gründen mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer katapultiert worden. Die Frau wurde mit bisher unbestimmten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr 3-jähriger Enkel ist laut Angaben des Krankenhauses unverletzt.

Bild: Matthias Lauber

Eine 59-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Sonntag mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Vorchdorf auf der Eberstalzeller Landesstraße. Auf einem nahezu geraden und übersichtlichen Straßenstück kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Straßenböschung hinunter. Nach 15 Metern wurde sie durch eine Bodenunebenheit nach oben katapultiert und prallte nach weiteren 20 Meter in einer Höhe von knapp drei Metern gegen eine Garagenmauer und einen davor abgestellten Pkw, ehe das Fahrzeug auf dem Dach zu liegen kam.

Die Lenkerin war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr Schart/Vorchdorf aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde nach der Erstversorgung mit vorerst unbestimmten Verletzungen in das Krankenhaus Wels eingeliefert. Der bei ihr mitfahrende 3- jährige Enkel, welcher im Fond des Fahrzeuges in einem Kindersitz gesichert war, dürfte laut Erstinformation des Krankenhauses unverletzt geblieben sein. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

