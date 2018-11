Autobahnen in Oberösterreich: Hier fahren die meisten Autos

WIEN/LINZ. Der Verkehrsclub Österreich veröffentlicht in einer Aussendung Zahlen zu den meistbefahrenen Autobahnen in Oberösterreich: Spitzenreiter sind die A1 und die A7.

Am stärksten stieg der Verkehr auf der A25 bei der Zählstelle Marchtrenk. Bild: Symbolfoto: Weihbold

Laut der aktuellen VCÖ-Analyse hat der Autoverkehr auf den Autobahnen in Oberösterreich heuer erneut zugenommen. Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt Oberösterreichs befindet sich demnach auf der A1 bei Traun, wie die Analyse auf Basis von Daten der Asfinag zeigt. Hier waren heuer pro Tag im Schnitt 97.400 Pkw und Kleintransporter unterwegs. Das sind 0,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Autobahn mit der zweitstärksten Verkehrsbelastung ist die A7 Mühlkreisautobahn. An der Zählstelle Bindermichl sind täglich 87.690 Pkw und Kleintransporter unterwegs. Allerdings deutet diese Zahl auf einen Rückgang von 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr an der Zählstelle hin. Auf der A25 Welser Autobahn bei Marchtrenk fahren im Schnitt täglich 50.460 Autos (+4,5 %), auf der A8 Innkreisautobahn bei Krenglbach sind es 47.510 (bei Zählstelle Hötzlarn +2,9%).

Bei 18 der 155 Zählstellen der Asfinag nahm der Autoverkehr sogar um mehr als fünf Prozent zu, bei 62 zwischen zwei und fünf Prozent.

Potential bei betrieblichem Mobilitätsmanagement und Fahrgemeinschaften

"Die Zunahme des Autoverkehrs führt Österreich von seinen Klimazielen weg. Zudem bedeutet mehr Autoverkehr mehr Staus und mehr gesundheitsschädliche Schadstoffe. Es braucht viel stärkere Anreize für den Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Verkehr", meint VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Zudem sagen die Experten des VCÖ, es brauche mehr öffentliche Verkehrsverbindungen. Großes Potenzial liege auch im betrieblichen Mobilitätsmanagement: Dabei setzen Unternehmen Anreize, um Beschäftigte zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf das Fahrrad zu motivieren.

Auch für Fahrgemeinschaften ist das Potenzial groß. In Österreich sitzen derzeit in 100 Pkw im Schnitt nur 115 Personen, informiert der VCÖ. Allein die Erhöhung auf zwei Personen pro Pkw würde den Autoverkehr deutlich reduzieren. 1.000 Personen fahren heute in 870 Pkw, bei einem Besetzungsgrad von zwei wären es mit 500 Pkw um 42 Prozent weniger.



Der VCÖ appelliert auch an die Bundesregierung: Österreich brauche dringend eine ökosoziale Steuerreform, die umweltfreundliches Verhalten belohnt. "Während beinahe jede Almhütte mit dem Auto erreichbar ist, haben in Österreich nicht einmal alle Bezirkshauptstädte eine Anbindung ans Bahnnetz", verdeutlicht VCÖ-Experte Gansterer.

Der VCÖ ist eine auf Mobilität und Transport spezialisierte Organisation mit Sitz in Wien mit dem Ziel eines ökologisch verträglichen und ökonomsich effizienten Verkehrssystems.

