Auto durchbrach bei Unfall im Innviertel Hausmauer

HÖHNHART. Beträchtlichen Sachschaden richtete ein 26-jähriger Innviertler am Freitagvormittag an, als er im Gemeindegebiet von Höhnhart (Bezirk Braunau am Inn) die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Auto und Haus wurden schwer beschädigt. Bild: http://www.ff-thannstrass.at

Man kann wohl von Glück reden, dass bei diesem Unfall niemand schwer verletzt wurde: In der Ortschaft Ainetsreit hat ein Autofahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Opel verloren, ist von der Oberinnviertler Landesstraße abgekommen, 80 Meter über eine Wiese gerutscht und schließlich gegen ein Wohnhaus geprallt.

(Bild: FF Thannstraß)

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Wagen die Terrassentür und Teile der Mauer zum Wohnzimmer wegriss. Zerbrochene Ziegel, die zerstörte Terrassentür und Möbelstücke verteilten auf dem gesamten Parkettboden, wie Bilder der Freiwilligen Feuerwehr Thannstraß zeigen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich niemand im Wohnzimmer, die Hausbesitzer waren außer Haus.

(Bild: FF Thannstraß)

Der Lenker zog sich bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen zu, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. An seinen Wagen entstand Totalschaden.

30 Mann der FF Thanstraß waren rund zwei Stunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Sie befreiten das Wohnzimmer von Schutt und unterstützten den Abschleppdienst bei der Bergung des Wracks mittels Teleskoplader. Anschließend wurde das Loch in der Mauer mit Brettern provisorisch verschlossen, heißt es im Einsatzbericht auf der Website der Feuerwehr.

(Bild: FF Thannstraß)

