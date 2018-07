Aufnahmetest für Medizin heute im Design Center

LINZ. Heute geht es im Linzer Design Center beim Aufnahmetest für ein Medizinstudium in Linz für 1694 Bewerber ums Ganze.

Heuer 1694 Bewerber für Linz Bild: JKU

180 von ihnen können im Herbst ihr Studium an der Linzer Medizinfakultät beginnen. Auch an den Medizinunis in Wien, Graz und Innsbruck finden zeitgleich Aufnahmeprüfungen statt. Insgesamt gibt es 15.880 angemeldete Kandidaten für 1680 freie Studienplätze in Wien, Linz, Graz und Innsbruck-

Ein Medienbericht, wonach den Linzer Medizinstudenten "die Leichen fehlen" würden und sie den Sezierkurs in Graz absolvieren müssten, löste gestern an der Linzer Kepler-Uni (JKU) Verwunderung aus. Es sei zwar richtig, dass ein vierwöchiger Sezierkurs in Graz abgehalten werde. Doch das sei keine Neuigkeit, sondern schon bei der Einrichtung der Linzer Medizin-Fakultät mit dem Bildungsministerium so vereinbart worden, sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. Um Sezierkurse in Linz anbieten zu können, wären "gewaltige Investitionen" nötig gewesen. Daher habe das Ministerium darauf beanstanden, dass Linz die Kooperation mit Graz suchen müsse.

