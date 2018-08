Auf gute Nachbarschaft: Was im Garten und am Balkon verboten ist

Grillen, Hecke schneiden, Hundegebell: Wer sich belästigt fühlt, sollte immer zuerst den Kontakt zum Nachbarn suchen.

Rauchentwicklung kann Nachbarn belästigen. Bild: colourbox.de

Besonders in heißen Sommern prallen in bebautem Gebiet Interessen von Bewohnern aufeinander. Diese Erfahrung hat der Linzer Jurist Bernhard Wolkerstorfer gemacht, der 30 Jahre lang die Giwog-Rechtsabteilung geleitet hat. Er beantwortet die wichtigsten Fragen:

Darf auf dem Balkon gegrillt werden? Holzkohlegriller mit offener Flamme sind feuerpolizeilich verboten, Gasgriller sind ein Grenzfall, Elektrogriller erlaubt. Das gilt auch für Vorgärten. Gerade wenn es heiß ist, ziehen Rauch, Duftstoffe und verdampfte Fette an der Hausmauer hinauf, können durch gekippte Fenster eindringen. Oft wird das Grillen in der Hausordnung geregelt. Auch Zigarettenrauch, der vom Balkon darunter ins eigene Fenster zieht, kann sehr störend sein.

Kann man etwas gegen Hundegebell machen? Wenn ein Hund hin und wieder bellt, kann man nichts machen. Wenn der Vierbeiner aber bei jedem Geräusch anschlägt, ist das Lärmbelästigung. Tierschutzverein und Tierarzt können bei der Erziehung unterstützen.

Was tun, wenn die Katze das Gemüsebeet als Toilette benützt? Alles, was Tiere außerhalb des Wohnbereichs machen, kann prinzipiell untersagt werden. Katzen sind jedoch eigenwillige Tiere, die sich nur schwer erziehen lassen.

Rasen mähen, Hecke schneiden, vertikutieren: Wann ist das verboten? Meist von Samstagmittag bis Montagfrüh. Das kann aber jede Gemeinde selbst bestimmen. Allgemeine Ruhezeiten sind meist von 20 bis 8 Uhr.

Was tun, wenn Hecke oder Baum auf mein Grundstück ragt? Zuerst mit dem Nachbarn reden. Zweiter Schritt wäre eine außergerichtliche Einigung, ein sogenannter Sühnetermin. Auch eine Unterlassungsklage ist möglich. Man kann dann auch die Pflanze auf Kosten des Nachbarn stutzen lassen, allerdings ohne dass Baum oder Hecke dadurch insgesamt gefährdet werden.

Wie lange darf die Musik bei einer Gartenparty laufen? Bis 22 Uhr und nur so laut, dass sie der Situation angemessen ist. Auch Sommerkino mit einem Beamer im Garten – z.B. zum Fußballschauen – darf nicht exzessiv laut sein. Was ist, wenn das Nachbarbaby immer laut schreit oder die Kinder abends am Spielplatz toben? Immer zuerst den Kontakt zu den Eltern suchen. Wenn man sich wegen des Geschreis ernsthaft Sorgen macht, kann man die Jugendfürsorge um Hilfe bitten. Ansonsten dürfen Kinder auch einmal lauter sein, wenn es sich um keine wesentliche Beeinträchtigung handelt.

Wann kann ich die Polizei rufen? Nach 22 Uhr, wenn es sehr laut ist. Aber auch tagsüber, wenn zum Beispiel Jugendliche am Nachmittag laut Disco-Musik vor meinem Fenster hören, kann man sich Hilfe holen.

Welche Strafen sind fällig? Die Verwaltungsdelikte werden meist mit 20 bis 50 Euro bestraft, das kann aber auch bis zu 200 oder 300 Euro gehen. Im Wiederholungsfall und wenn der Betroffene auf Beschwerden nicht reagiert, kann der Hauseigentümer sogar das Mietverhältnis kündigen.

