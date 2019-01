Auf Navi verlassen: Mehrstündige Lkw-Bergung in Kremsmünster

KREMSMÜNSTER. Weil sich ein ungarischer Lkw-Lenker auf sein Navigationsgerät verlassen hatte, bekam es die Freiwillige Feuerwehr Irndorf am heutigen Montag mit einer mehrstündigen Bergungsaktion zu tun.

Aufwendige LKW-Bergung in Kremsmünster Bild: fotokerschi

Der ungarische Lkw-Fahrer hätte 40 Tonnen Ladung zustellen sollen - kam aber erst verspätet am Zielort an. Weil sich der Fahrer auf sein Navigationsgerät verlassen hatte, kam es im Bezirk Kremsmünster am heutigen Montag zu einer mehrstündigen Bergungsaktion.

Auf einem Güterweg kam der Ungar mit seinem Lastwagen in einer Sackgasse so unglücklich zum Stehen, dass er weder nach vorne, noch zurückfahren konnte. Dank einer aufwendigen Bergungsaktion konnte die Freiwillige Feuerwehr Irndorf das Fahrzeug nach rund zwei Stunden wieder zurück auf die Fahrbahn ziehen und eine Weiterfahrt ermöglichen.

