"Asylwerbern in Schulungen unsere Werte vermitteln"

LINZ. Landessicherheitsrat befasste sich mit straffälligen Asylwerbern

Treffen am Montagabend im Landhaus Bild: Alexander Schwarzl

"Wir haben eine gute Sicherheitslage im Land, aber ein Problem mit einer kleinen Gruppe von Asylwerbern vor allem aus Afghanistan", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nach dem Landessicherheitsrat, zu dem sich Vertreter der Landespolitik und der Exekutive gestern Abend im Landhaus trafen. In erster Linie ging es dabei um besagte Gruppe von Asylwerbern. Anlass war die Tötung einer 16-Jährigen in Steyr, ein 17-jähriger Afghane ist in Haft.

"Wir müssen straffällig gewordene Asylwerber konsequent abschieben, aber präventiv wollen wir Integrationsmaßnahmen setzen", fasste Stelzer zusammen. In Werteschulungen wolle man gemeinsam mit der Polizei Asylwerbern vermitteln, dass "Gewalt keine Lösung ist und Frauen bei uns gleichberechtigt sind".

Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sagte, dass "wir rund 7000 Afghanen im Land haben und etwa 1200 angezeigte Straftaten". Er begrüße daher beide Maßnahmen. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) äußerte sich positiv zu den Schulungen und wies darauf hin, dass es gelte, von Gewalt betroffene Frauen zu schützen. Viele Afghanen seien gut integriert, sagte Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne). "Allerdings herrscht bei manchen ein falscher Ehrbegriff, den müssen wir wegbekommen", so Anschober. Im nächsten Jahr soll ein Schwerpunkt in der Integrationsarbeit auf Afghanen liegen. Ein Entwurf wurde bereits ausgearbeitet, in den kommenden Wochen soll dieser mit der Exekutive diskutiert werden.

Integrationsarbeit sei nötig, sagte auch Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: "Bei Afghanen gibt es eine Anerkennungsquote von etwa 30 Prozent. Diejenigen, die bei uns bleiben dürfen, müssen wir integrieren." Straffällig Gewordene sollten allerdings abgeschoben werden.

Thema Anwesenheitspflicht

Kein Thema beim Landessicherheitsrat war der Vorstoß der Bundesregierung, die eine nächtliche Anwesenheitspflicht für Flüchtlinge beziehungsweise Asylwerber in staatlicher Betreuung plant. Umgesetzt werden soll eine solche Anwesenheitspflicht im Rahmen der Hausordnung von Flüchtlingsquartieren, erklärte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP).

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema