Asylwerber wollte Betreuerin zur Herausgabe von Geld nötigen

GALLNEUKIRCHEN. Wegen ausstehender monatlicher Zahlungen gerieten ein 18-jähriger Asylwerber aus Eritrea und eine Mitarbeiterin einer Betreuungseinrichtung in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) am Montag in Streit.

(Symbolfoto) Bild: vowe

Der junge Mann war der Meinung, dass ihm mehr Geld zustehe und nahm im Verlauf der Auseinandersetzung eine Schere in die Hand um die Frau daran zu hindern, die Polizei zu rufen - was diese dennoch tat. Gemeinsam warteten die beiden auf die Beamten. Der 18-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion gebracht. Er bestritt den Vorwurf und gab an, mit der Schere nur auf den Tisch geklopft zu haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

