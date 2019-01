Armin Assinger und Arabella Kiesbauer suchen die "schlauste Gemeinde"

FREISTADT/LINZ. So eine Quizshow gab es in Oberösterreich noch nie. Armin Assinger wird ab 22. Jänner gemeinsam mit Arabella Kiesbauer die "schlauste Gemeinde" Oberösterreichs suchen.

Den Anfang macht der Bezirk Freistadt. Mehr als 2000 Besucher werden am 22. Jänner in der Messehalle der Bezirkshauptstadt erwartet. Je vier Vertreter werden ihre Heimatgemeinde auf der Bühne repräsentieren. Neben den Bürgermeistern werden sich Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Sport den Fragen stellen. Abgefragt wird Wissenswertes aus der Region und Allgemeinwissen.

Die Sieger der Bezirksshows werden zum Oberösterreich-Finale nach Linz eingeladen. Produzent Manfred Pucher kündigt an, dass auch in allen anderen Bundesländern die Suche nach der "schlausten Gemeinde" geplant ist. Zum Abschluss ist im Jahr 2020 ein großes Österreich-Finale in Wien geplant.

Armin Assinger freut sich auf den Besuch im Mühlviertel: "Freistadt ist ja beinahe meine zweite Heimat. Ich habe schon viele hundert Kilometer mit dem Rad im Bezirk Freistadt auf dem Buckel. Das Mühlviertel ist einfach wunderschön."

Auch Arabella Kiesbauer freut sich auf die Besuche in Oberösterreichs: "So lerne ich unser Land mal von einer anderen Seite kennen. Es ist wie eine Schatzsuche durch ganz Österreich." Kiesbauer möchte den Lokalpatriotismus der Zuschauer für die Show nutzen: "Bei so einem Event will ich natürlich eine Art Derby-Stimmung aufkommen lassen."

Die Spielregeln

Im Bezirk Freistadt gibt es 27 Gemeinden. Jedoch können pro Veranstaltung nur zehn Gemeinden mitmachen. Diese wurden unter folgenden Kriterien ausgewählt: Beide Stadtgemeinden Freistadt und Pregarten sowie nach der Bedeutung, Schätze und Werte der einzelnen Gemeinden, um diese sichtbarer zu machen. (Pferdeeisenbahn, Kräuterwelt, Golfplatz, Skilift, Hinterglasmalerei, das neue UNESCO-Kulturerbe Mühlviertler Handblaudruck…).

Jeder Bürgermeister nimmt drei Persönlichkeiten seiner Gemeinde mit, etwa Unternehmer oder bekannte Sportler aus der Region. So wird sich ÖSV-Sportdirektor Hans Pum per Video dazuschalten, auch die erfolgreiche Frauenfußballmannschaft aus St. Oswald und viele weitere sind am Start.

Armin Assinger und Arabella Kiesbauer werden gefinkelte Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten an das Publikum richten. Die Bürger der einzelnen Gemeinden werden anonym mit Vorschlägen ihre Kandidaten unterstützen und somit zum Erfolg der Gemeinde beitragen.

Die zehn Gemeinden sind: Freistadt, Pregarten, Tragwein, Rainbach, St. Oswald, Gutau, Unterweitersdorf, Grünbach, Sandl und Hirschbach.

