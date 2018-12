Anschober fordert Klimaschutzoffensive

LINZ. Umweltlandesrat warnt eindringlich vor "drohender Klimakatastrophe"

Besorgter Umweltlandesrat (Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

Im heurigen Jahr hatte Oberösterreich mit extremen Wetterverhältnissen zu kämpfen. Das Jahr 2018 war das heißeste der 252-jährigen Messgeschichte. Die Jahresmitteltemperatur lag 1,8 Grad über dem langjährigen Mittel. Vor allem in der Landwirtschaft hat die Dürre teils massive Schäden verursacht. Beim Niederschlag zeichnet sich ein ähnlich verheerendes Bild. In Linz blieben die Regenmengen 38 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) warnt: "Wenn Österreich und die Staatengemeinschaft insgesamt so untätig wie bisher bleiben, dann wird dieses Jahr 2018 nur ein kleiner Vorgeschmack sein, was uns und vor allem unseren Kindern droht. Dann wird aus der aktuellen Klimakrise eine Klimakatastrophe werden."

Eine Kehrtwende hält Anschober aber bereits für unmöglich: "Nicht mehr alles ist vermeidbar, wir werden uns auch an das neue Klima anpassen müssen", sagt er.

Anschober erwartet von der Bundesregierung Reformen, wie "ein Streichen von klimaschädigenden Subventionen und eine ökosoziale Steuerreform, die Klimaschutz belohnt und klimaschädigendes Verhalten verteuert".

