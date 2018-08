Almen im Wandel: Viele Gäste, aber auch viele Sorgen

LINZ. Von 638 Almen in Oberösterreich werden noch 450 bewirtschaftet – auf manchen Bergweiden finden die Tiere nicht mehr genug Futter.

In Vorarlberg musste im Sommer bereits Wasser auf die Almen gebracht werden, damit die Tiere nicht verdursten. Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

"Eine Alm ist eine unvergleichbare Kulturlandschaft", sagt Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker. Ihre Erhaltung ist mit viel (Hand-)Arbeit verbunden. Diese Mühen wollen offenbar immer weniger Landwirte auf sich nehmen. Seit 2001 ist die Zahl der Bauernhöfe, die Vieh auf die Almen auftreiben, von 847 auf 617 gesunken. Ein Rückgang von 27 Prozent. "Mit dem Nachwuchs auf den Almen haben wir schon ein bisschen Sorge", sagt Johann Feßl, Obmann des Almvereins. Je weniger Bauern ihr Vieh auf die Almen treiben, desto weniger Personal steht auf den Almen zur Verfügung. Die Konsequenz: Das Arbeitspensum ist für die übrigen Almbauern kaum noch zu erfüllen. 638 Almen sind laut der Landwirtschaftskammer im oberösterreichischen Almkataster eingetragen, etwa 450 davon werden derzeit noch bewirtschaftet. Jene Almen, auf denen keine Rinder mehr grasen, werden sich in den kommenden Jahrzehnten verändern: "Wenn nichts getan wird, werden sie wieder zu Wald", sagt Reisecker. Wenn es einmal so weit gekommen ist, ist die Alm verloren: "Das Rekultivieren einer Alm, nachdem sie lange nicht bewirtschaftet wurde, ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand", weiß Feßl.

"Zustrom wird immer größer"

Hoffnung macht ihm das große Interesse der Gäste an den Almen: "Der Zustrom auf die Almen ist groß und wird immer größer. Darauf müssen wir aufbauen", sagt er. Als Touristenmagneten haben die Almen eine Zukunft.

Wie alle Landwirte haben auch die Almbauern mit dem Wetter zu kämpfen. Der trockene Sommer hat auf den Almen heuer erste Konsequenzen. Teilweise müssen Tiere früher wieder ins Tal getrieben werden, weil sie nicht mehr genügend Futter auf den Weiden finden. Neben dem Wetter gibt es bei den Almbauern noch ein zweites großes Thema: den Wolf.

Nach den ersten bestätigten Rissen in Oberösterreich ist die Angst groß, dass auch auf den Almen etwas passieren könnte. Obwohl laut Experten erst rund 15 Wölfe durch Österreich streifen, ist für Präsident Reisecker die Zeit zum Handeln gekommen. "Wenn es jetzt 15 sind, sind es in drei Jahren 45 und wieder drei Jahre später 135. Wir wollen nicht, dass sich in Oberösterreich ein Wolfsrudel bildet und sie noch effektiver jagen können." Jeder Wolf, der sich einer Weide nähert, müsse "entnommen werden", fordert Reisecker. (hip)

Traditionell findet am 15. August der Almwandertag statt. Heuer geht es auf die Kranabethsattelalm in Ebensee. Der Festakt auf der Alm beginnt um 11 Uhr, ab 13 Uhr gibt es viel Programm.

