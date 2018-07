Alles Gute! Die älteste Frau Österreichs wird heute 110 Jahre alt

LINZ. Anna Wiesmayr wurde am 23. Juli 1908 in Linz geboren und feiert heute im Seniorenzentrum Liebigstraße ihren Rekord-Geburtstag.

Anna Wiesmayr, heute 110 Jahre Bild: Weihbold

"Bei acht Millionen Einwohnern der älteste Mensch zu sein – das ist wie ein Lottosechser", sagt Rudolf Wiesmayr im OÖN-Gespräch. Heute feiert seine Mutter Anna Wiesmayr im Seniorenzentrum Linz-Liebigstraße ihren 110. Geburtstag.

Um 10 Uhr gratuliert die Linzer Vize-Bürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Eine Stunde später schaut Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) mit einem Blumenstrauß bei der ältesten Frau Österreichs vorbei. Trotz ihres fast biblischen Alters ist Wiesmayrs Gesundheitszustand stabil. Sie erkennt nach wie vor ihren einzigen Sohn und kann ihre Bedürfnisse artikulieren. "Die Kommunikation ist aber schwierig, weil sie seit Jahren fast taub ist", sagt Rudolf Wiesmayr.

Vor wenigen Wochen klagte seine Mutter über heftige Schmerzen im Bein. Daraufhin machte eine Röntgen-Untersuchung deutlich, dass sie sich einen Unterschenkel-Knochen gebrochen hatte. "Vom Liegen werden die Knochen mit der Zeit morsch – das kann in dem hohen Alter einfach passieren", sagt Wiesmayr über seine 110-jährige Mutter.

Sie lebte bis zu ihrem 98. Geburtstag noch völlig selbstständig in ihrem Haus in Linz. Sie kochte, putzte, wusch und kümmerte sich um den Garten. Das darin selbst gezogene Gemüse könnte neben den "guten Genen" ein Geheimnis ihres hohen Alters sein. Dabei hat sie nie besonders auf ihre Gesundheit geachtet. "Alles, was der Arzt heute verbietet, hat sie gegessen. Torten, den Kaffee und sogar den Salat hat sie so stark gezuckert, dass es im Mund ,gekriselt‘ hat", sagt Rudolf Wiesmayr. Er wünscht seiner Mutter zum 110. Geburtstag, dass sie so bleibt, wie sie ist. (rela)

