Alkolenkerin verursachte Autounfall

WALDBURG. Mehrmals überschlagen hat sich der Pkw einer 27-jährigen aus dem Bezirk Linz-Land bei einem Autounfall am Dienstagabend in Waldburg.

Die 27-Jährige war mit ihrem Auto am Dienstag gegen 18:30 Uhr auf der Waldburger Landestraße in der Gemeinde Waldburg Richtung Freistadt unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet Marreith sei ihr ein Rehwild über die Straße gelaufen. Dadurch war sie beim Ausweichen mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten. Das Auto schlitterte anschließend entlang des Straßenbankettes, kam von der Straße ab, stieß gegen mehrere Stauden und überschlug sich mehrmals auf einer Wiese. Danach kam der Pkw am Dach zum Liegen.

Die Autofahrerin konnte das Fahrzeug nicht selber verlassen, worauf sie ihre Freundin über ihre missliche Lage verständigte. Diese alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Waldburg und Freistadt befreiten die Frau mit der Bergeschere aus dem Unfallwrack. Anschließend brachte sie die Rettung mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Freistadt. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit rund 1,5 Promille positiv. Die Waldburger Landesstraße war während der Verletzten- und Fahrzeugbergung zur Gänze gesperrt.

