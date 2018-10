Alkolenker überschlug sich mehrere Male im Mühlviertel

ST. GEORGEN/WALDE. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Perg verlor in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über seinen Pkw. Er war alkoholisiert unterwegs.

Einsatz in der Nacht. Bild: vowe (Symbolfoto)

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Greiner Straße (B119a) in Fahrtrichtung St. Georgen am Walde kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag.

Der 20-Jährige geriet in einer Linkskurve mit seinem Pkw ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrmals über eine angrenzende Böschung kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und zum LKH Amstetten bzw. zum LKH Freistadt gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,9 Promille beim 20-jährigen Lenker.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema