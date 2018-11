Alkolenker rammte mit Pkw Radfahrer - 79-Jähriger starb

LENGAU. Zwei Promille Alkohol im Blut hatte jener Autofahrer, der am Freitag in Lengau (Bezirk Braunau) einen Radfahrer niederfuhr. Der Biker (79) starb noch an der Unfallstelle.

Symbolbild Bild: (Weihbold Volker)

Der 23-Jährige aus dem Bezirk Braunau war gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Baier-Landesstraße Richtung Lochen am See unterwegs. Dabei übersah er den 79-jährigen Radfahrer aus Braunau und fuhr ungebremst hinten auf. Der Radfahrer wurde dabei auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte und Polizisten versuchten, den schwer verletzten Mann wiederzubeleben, für den Braunauer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Autolenker erlitt einen schweren Schock. Er wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von zwei Promille. Dem 23-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird sich wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten müssen.

