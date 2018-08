Alkohol und Sekundenschlaf verursachten Unfall im Tunnel Bindermichl

LINZ. Obwohl es erst Nachmittag war, schlief ein 29-jähriger Mühlviertler am Freitag für wenige Augenblicke am Steuer und prallte bei der Autobahnausfahrt Muldenstraße im Linzer Bindermichl-Tunnel gegen einen Anpralldämpfer. Er war alkoholisiert, sein Auto ist ein Totalschaden.

Hier, im Tunnel Bindermichl, passierte der Verkehrsunfall am Freitagnachmittag. Bild: VOLKER WEIHBOLD (Symbolfoto)

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 15 Uhr auf der Mühlkreis-Autobahn (A7) in Linz. Der 29-Jährige war mit seinem Beifahrer, einem 26-Jährigen (beide aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung), im Tunnel Bindermichl am rechten Fahrstreifen in Richtung Mühlviertel unterwegs.

Sekundenschlaf beim 29-Jährigen dürfte dazu geführt haben, dass er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr nach links über alle drei Fahrstreifen und krachte mit der rechten Fahrzeugfront gegen den Anpralldämpfer der linken Autobahnabfahrt Muldenstraße. Daraufhin drehte sich sein Auto um 180 Grad und blieb entgegen der Fahrtrichtung in der Ausfahrt Muldenstraße stehen.

Beide Insassen blieben unverletzt. Nach einem Alkoholtest, der positiv verlief, nahm die Polizei dem 29-jährigen Lenker vorläufig den Führerschein ab. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Tunnel Bindermichl war 45 Minuten lang nur erschwert passierbar.

