Alarmstufe Weiß!

LINZ. In Oberösterreich wurde die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Bad Ischl, Obertraun und Hallstatt sind auf dem Landweg erschwert, Gosau gar nicht mehr erreichbar. Eine leichte Entspannung der Situation ist für Freitag erwartet.

Oberösterreich versinkt im Schnee: Bereits in 1000 Meter Seehöhe liegen 200 Zentimeter der weißen Pracht. Erst ab Mittwoch wird der Himmel seine Pforten schließen. Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Es war der 24. Februar 2009, als der Lawinenwarndienst Oberösterreich zuletzt die höchste Warnstufe ausgerufen hatte. Damals hielt sie 24 Stunden lang. Zehn Jahre später wird die "sehr große" Gefahr auch einen zweiten Tag überdauern. Seit gestern Nachmittag gilt in großen Teilen des Salzkammergutes und in der Pyhrn-Priel Region erneut Warnstufe fünf. "Seit Montagnacht sind dort in Verbindung mit starkem Sturm 70 Zentimeter Neuschnee gefallen. Für Donnerstag erwarten wir erneut 30 Zentimeter", sagt Florian Stifter, Leiter des Lawinenwarndienstes.

Die Größe der zu erwartenden Lawinen habe bereits Stufe vier von fünf erreicht. "Sie haben damit bereits ein beträchtliches Zerstörungspotenzial" , sagt Stifter. In 21 Jahren beim Lawinenwarndienst habe er noch nie "eine kritische Phase von so langer Dauer" erlebt.

Von einer Entspannung sei Oberösterreich auch noch "weit entfernt", wenn sich am Freitag ein seltener Gast blicken lässt: die Sonne. "Der Niederschlag setzt vorübergehend aus. Es wird nach langer Zeit wieder zu sonnigen Phasen kommen", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer.

Die Bürger von Gosau werden bis dahin ganz unter sich sein. Seit gestern, 17 Uhr, ist der Ort wegen der Lawinengefahr voraussichtlich bis Freitag weder von Oberösterreich noch von Salzburg erreichbar. Nach Hallstatt und Obertraun fährt nur noch der Zug. "Die Sperre erzeugt für uns keine Probleme, sondern Sicherheit. Uns geht’s hier recht gut", sagt Gosaus Bürgermeister Friedrich Posch (SP).

Wer vor dem Wochenende Bad Ischl ansteuert, wird über das Weißenbachtal oder großräumig über die Westautobahn umgeleitet. Die B145 bleibt wegen einer drohenden Lawine ab Ebensee gesperrt.

Auch wenn die Verschnaufpause nur kurz ist, weil Schnee und Regen am Samstag langsam wieder Fahrt aufnehmen , gibt es für Oberösterreich gute Nachrichten: "Am Mittwoch haben wir das Schlimmste überstanden" sagt Haslhofer. Dann könnte uns sogar die Sonne lachen. In Linz tat sie das im Jahr 2019 bisher nur vier Stunden lang.

Die Liste der Straßensperren in Oberösterreich

Wegen akuter Lawinengefahr gesperrt sind:

Mittwoch, 09.01.2019 17:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, B166, Pass-Gschütt-Straße, Gosauzwang, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Mittwoch, 09.01.2019 19:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, B166, Pass-Gschütt-Straße, zwischen Steeg und Gosaumühle, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Mittwoch, 09.01.2019 19:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L547, Hallstätterseestraße, zwischen Gosaumühle und Obertraun, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Montag, 07.01.2019 07:00 Uhr bis Montag, 28.01.2019 12:00 Uhr, L547, Hallstätterseestraße, Koppenpaß, Totalsperre wegen Lawinengefah

Samstag, 05.01.2019 15:40 Uhrauf unbestimmte Zeit, B145, Salzkammergutstraße, Kesselbach, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Donnerstag, 03.01.2019 00:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1297, Langbathseestraße, Ebensee, zwischen Oberlangbath und Langbathsee, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Sonntag, 06.01.2019 00:00 Uhr bis Sonntag, 13.01.2019 16:00 Uhr, B138, Pyhrnpassstraße, Pyhrnpass, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Montag, 07.01.2019 07:00 Uhr bis Sonntag, 13.01.2019 16:00 Uhr, L550, Hengstpassstraße, Innerrosenau bis Unterlaussa, Totalsperre wegen Lawinengefahr

Wegen des Schneedrucks und der Gefahr von umstürzenden Bäumen gesperrt sind:

Mittwoch, 09.01.2019 00:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1445, Knausser Straße, zwischen Weitersfelden und Liebenau, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 04:00 Uhr bis Mittwoch, 09.01.2019 18:00 Uhr, L1498, Hirschbacher Straße, Oberaigen, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 07:00 Uhr bis Mittwoch, 09.01.2019 14:30 Uhr, B136, Sauwaldstraße, zwischen St. Roman und Paulsdorf, Totalsperre wegen Sturmschäden

Mittwoch, 09.01.2019 07:30 Uhr auf unbestimmte Zeit, L544, Großalmstraße, Großalm, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 07:30 Uhr auf unbestimmte Zeit, L590, Böhmerwaldstraße, Grenzübergang Oberhaag nach Tschechien, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 08:30 Uhr auf unbestimmte Zeit, L579, Nordkammstraße, zwischen Kaltenberg und Unterweißenbach, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 09:30 Uhr auf unbestimmte Zeit, L551, Vorderstoderstraße, zwischen Güterweg Schinterkogel und Baderau, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 10:00 Uhr bis Freitag, 11.01.2019 12:00 Uhr, L1173, Kopfinger Straße, Faschingstöckl, Totalsperre wegen Schneedruck

Mittwoch, 09.01.2019 12:00 Uhr bis Freitag, 11.01.2019 15:00 Uhr, L1505, Eidenberger Straße, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 10:00 Uhr bis Mittwoch, 16.01.2019 12:00 Uhr, B143, Hausruckstraße, Sperre ab Eberschwang (Ortschaft Hof) bis Ampflwang (Ortschaft Wassenbach) und umgekehrt., Totalsperre wegen Sturmschäden

Dienstag, 08.01.2019 15:15 Uhr auf unbestimmte Zeit, B124, Königswiesener Straße, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 15:15 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1442, Unterweißenbacher Straße, zwischen Haiderwald und Unterweißenbach, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 18:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1472, Gutauer Straße, zwischen Herzogreith und Rebuledt, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 20:00 Uhr bis Mittwoch, 09.01.2019 09:45 Uhr, L1544, Afiesl-Guglwald-Straße, Oberriedl, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 20:50 Uhr bis Mittwoch, 09.01.2019 14:00 Uhr, L1492, Schallenbergstraße, Jagawiesl, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 20:50 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1490, Brunnwaldstraße, Brunnwald- Kurhaus bis Strassberg, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 20:50 Uhr auf unbestimmte Zeit, L581, Hansbergstraße, Höf, Piberstein, Rechberg, Totalsperre wegen Schneedruck

Dienstag, 08.01.2019 22:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1434, Pabneukirchener Straße, Umgestürzte Bäume von St. Georgen/W bis Pabneukirchen., Totalsperre wegen Schneedruck

Montag, 07.01.2019 12:00 Uhr bis Freitag, 11.01.2019 15:00 Uhr, L1503, Giselawartestraße, Asberg, Totalsperre wegen Schneedruck

Montag, 07.01.2019 16:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1451, Maascher Straße, zwischen Aglasberg und St. Leonhard, Totalsperre wegen Schneedruck

Montag, 07.01.2019 17:45 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1479, Waldfeldstraße, zwischen Waldfeld und Amesreith, Totalsperre wegen Schneedruck

Montag, 07.01.2019 18:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1282, Pöndorfer Straße, zwischen Forstern und Höcken, Totalsperre wegen Schneedruck

Montag, 07.01.2019 21:30 Uhr bis Mittwoch, 09.01.2019 16:00 Uhr, L1472, Gutauer Straße, zwischen Langfirling und Rebuledt, Totalsperre wegen Schneedruck

Sonntag, 06.01.2019 08:30 Uhr auf unbestimmte Zeit, L1279, Mondseebergstraße, Ebnat bis Haslau, Totalsperre wegen Schneedruck

Detaillierte Infos aus dem Mühlviertel finden Sie hier:

„So etwas erleben wir nur selten“

Es ist eine einfache, aber gefährliche Zahlenfolge, die Christoph Preimesberger derzeit im Salzkammergut präsentiert wird: 200 Zentimeter Schnee liegen dort in 1000 Metern Seehöhe. 300 Zentimeter sind es 500 Meter weiter oben. Und in 2000 Metern Seehöhe hat sich der Neuschnee bereits mehr als 400 Zentimeter hoch aufgetürmt.

Der Leiter der Bergrettung und die Lawinensituation haben dadurch eines gemeinsam: Sie sind angespannt. In den Bergen des Salzkammergutes gilt seit gestern die höchste Lawinenwarnstufe. Damit auch über den Dächern von Preimesbergers Heimatort Hallstatt. „Das ist ein extremes Ereignis, das wir nur ganz selten erleben“, sagt er.

Video: Das Salzkammergut versinkt im Schnee und auch in den kommenden Tagen ist keine Wetterberuhigung in Sicht. OÖN-TV berichtet über die aktuelle Lage.

Lawinenwarnstufe fünf, das bedeutet: „Jederzeit sind sehr große, spontane Lawinen möglich, die durch ihre Wucht lange Wege zurücklegen und auch den Talboden erreichen können“, sagt der Bergrettungschef. Es bedeute auch, dass jede Tour im freien Gelände mit absoluter Lebensgefahr verbunden sei. Wer trotzdem in die Bindung steigen will, solle die Langlaufski nehmen.

Preimesberger hofft nun, dass das Wetter „endlich Hubschrauberflüge“ ermöglicht. „Wir müssen uns anschauen, wo bereits etwas abgegangen ist und wo wir kurz davor sind. Der Unsicherheitsfaktor ist ein großes Problem.“ Die Verkehrswege, die im Einzugsgebiet der Lawinen verlaufen, wurden gestern vorsorglich gesperrt. Zwischen Bad Goisern und Gosau werde der schwere Schnee aber immer wieder Bäume kippen.

„Es erinnert langsam an Galtür“

Viele kleine, aber auch einige große Hänge waren bereits abgerutscht, als sich Helmut Steinmassl vergangenen Dienstag einen Überblick über die Situation im Bereich der Wurzeralm verschaffte. Auch im flacheren Gelände. Vor allem der starke Wind bereite dem Bergführer und Lawinenreferenten aus Spital am Pyhrn Sorgen.

„Dadurch bilden sich immer größere Wechten, die, wenn sie abbrechen, riesige Staublawinen erzeugen, die mit großer Geschwindigkeit Richtung Tal donnern können“, sagt er. Weil durch die extremen Witterungsbedingungen zahlreiche Messstationen ausgefallen sind, sei es für die Lawinenexperten derzeit nicht einfach, die Lage detailliert einzuschätzen.

Die Schneehöhen im Gebiet reichen derzeit von 1,50 bis zu mehr als vier Metern. „Im freien Skiraum besteht deswegen nicht nur sehr große Lawinen-, sondern auch Erstickungsgefahr“, sagt der Lawinenreferent der Bergrettung. „Du kannst dich aus diesen Neuschneemassen nicht mehr befreien, wenn du stürzt.“ Deswegen sei es umso wichtiger, auf Touren außerhalb der gesicherten Pisten zu verzichten.

Die besonders gefährdeten Gebiete seien bereits gesperrt: Pyhrn- und Hengstpass sowie die Zufahrt zur Bosruckhütte unter dem Großen Pyhrgas. Steinmassl rechnet damit, dass sich die Situation bis zum Wochenende noch zuspitzen werde. „Innerhalb von acht Tagen sind hier zweieinhalb Meter Neuschnee gefallen. Das erinnert langsam an Galtür.“ Siedlungsgebiete seien in der Region aber nicht gefährdet.

Video: In Oberösterreich sind dutzende Straßen gesperrt, weil immer wieder Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. ORF-Reporter Robert Fürst berichtet aus Bad Leonfelden.

Alle aktuellen Infos aus ganz Österreich im Live-Blog:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema