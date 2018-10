Akku explodierte: Brand in Einfamilienhaus

OHLSDORF. Drei Feuerwehren standen am Montag in den frühen Morgenstunden bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) im Einsatz.

Drei Feuerwehren bei nächtlichem Brand im Keller eines Hauses in Ohlsdorf im Einsatz. Bild: Lauber

Es war kurz nach vier Uhr früh, als eine 49-Jährige in Ohlsdorf von einem lauten Knall geweckt wurde. Der Akku eines Modellfliegers, der gerade aufgeladen wurde, war im Keller explodiert. Die Frau weckte ihren Gatten, dem das Betreten des Raumes wegen der starken Verrußung nicht mehr möglich war. 48 Mann der umliegenden Feuerwehren rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Durch das rasche Eingreifen konnten die Flammen schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. In der Werkstatt und in den beiden anschließenden Räumen entstand erheblicher Sachschaden.

