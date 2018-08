Aggressiver Nachtschwärmer beschädigte Fahrzeug

Um 1:10 Uhr wurde Sonntagfrüh bei der Polizei Anzeige erstattet, dass ein offensichtlich Betrunkener in Enns durch die Südtiroler Straße gehe und einen Seitenspiegel von einem geparkten Fahrzeug abgetreten habe. Die alarmierte Polizei traf niemanden an, als sie in die betroffene Straße fuhr.

Um 2:50 Uhr rief dieselbe Frau nochmals an, dass der Mann wieder in der Südtiroler Straße sei, an eine Tür klopfe und umherschreie. Beim Eintreffen der Polizeistreife gab die Anwohnerin an, dass der nächtliche Ruhestörer soeben eine Flasche am Boden zerschlagen habe und laut um sich schreie. Die Beamten haben den Mann hinter einem Wohnhaus entdeckt, dieser flüchtete jedoch.

Als die Polizisten den Verdächtige stellten, machte er keine Angaben zu seiner Person und verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ. Trotz mehrmaliger Aufforderung, sein Verhalten einzustellen, beschimpfte er die Beamten und schrie laut um sich. Deshalb wurde er festgenommen und zur Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiinspektion gebracht.

Der Verdächtige, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land zeigte sich in keiner Weise einsichtig und stellte sein aggressives Verhalten bis 3:50 Uhr nicht ein. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und an die Staatsanwaltschaft folgen.