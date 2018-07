Achtung: Finanz warnt vor Betrugs-E-Mails

LINZ. "Ihre Steuerrückzahlung" heißt es im Betreff von E-Mails, die derzeit zahlreiche Steuerpflichtige angeblich vom Finanzamt erhalten.

Doch dabei handelt es sich um eine dreiste Form des Internetbetrugs,, bei der die Täter den Opfern ihre Kontodaten herauslocken wollen, um online Geld zu stehlen.

Menschen, die ihren Steuerausgleich erledigen, erhalten die gefälschten Mails mit einem Link, der zu einer gefälschten Webseite im Stil von "FinanzOnline" führt. Dort sollen die Opfer dann ihre "Kontodaten aktualisieren".

"Links nicht anklicken"

Das Ministerium betont, dass Infos grundsätzlich per Bescheid erfolgen, die per Post oder der "Databox" zugestellt werden. Niemals fordere das Ministerium die Bürger per E-Mail auf, persönliche Daten wie Passwörter oder Kontodaten zu übermitteln. Empfänger sollen diese E-Mails sofort löschen und keinesfalls die Links bzw. Dateien anklicken. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung dieser Attacke", so das Ministerium.

Video: Die AK warnt vor Betrüger-E-Mails in täuschend echter Optik: Angeblicher Absender ist zum Beispiel das Finanzamt. Der Empfänger wird aufgefordert, Bankdaten bekanntzugeben.

