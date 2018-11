Abgängiger marschierte mehr als 14 Kilometer

SATTLEDT/SCHLIERBACH. Die aufwändige Suche nach einem Pensionisten aus Sattledt (Bezirk Wels-Land) in der Nacht zum Samstag und gestern Vormittag fand ein gutes Ende.

Einsatzkoordinator Lindinger Bild: laumat

Der 67-Jährige war Samstagnachmittag wie fast täglich zu einem Spaziergang aufgebrochen. Er kehrte am Abend aber nicht zurück. Gestern Vormittag wurde er an der B 138 in der Schlierbacher Ortschaft Dornleiten (Bez. Kirchdorf) wohlbehalten von einer Polizeistreife aufgegriffen.

Mehr als 120 Personen bei Suche

Der rüstige Senior hatte in der Nacht rund 14,5 Kilometer zurückgelegt. "Er konnte sich an nichts erinnern, er dachte, er hätte zu Hause geschlafen", sagte gestern Gerald Lindinger. Der Sattledter Feuerwehrkommandant koordinierte die Einsätze zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh und dann gestern ab 7.30 Uhr. An der Suchaktion nahmen mehr als 120 Helfer und zwölf Suchhunde teil. (müf)

