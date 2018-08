AK-Test zeigt: Zu viel Verdorbenes in Supermärkten

LINZ. In den Obst- und Gemüseregalen von Oberösterreichs Supermärkten befindet sich zu viel verdorbene Ware. Wir haben Tipps, mit denen Sie die beste Qualität erkennen können und informieren, worauf es zu verzichten gilt.

Als Konsumentenschützer der AK Oberösterreich die Qualität von Obst und Gemüse in den gängigsten Supermarktketten des Landes kontrollierten, fanden sie insgesamt 20 verdorbene Produkte. Keine der Filialen war ganz ohne Fauliges.

Einkaufstipps für bessere Qualität

Kontrollieren Sie die Waren auf eventuelle Druck- und Faulstellen, bevor Sie in den Wagen kommt. Am besten geht das bei losem Obst und Gemüse, aber auch fertig abgepacktes kann von außen rundherum auf Frische kontrolliert werden. Falls Sie Verfaultes entdecken, informieren Sie am besten einen Mitarbeiter des Marktes. Kaufen Sie nicht mehr, als sie brauchen und lagern Sie das Gekaufte zuhause nicht länger als nötig und in kühler Umgebung.

Vorsicht bei Schimmel

Besondere Vorsicht ist beim Auftauchen von Schimmel geboten. Es sind zwar nicht alle Schimmelpilze gefährlich für die Gesundheit, aber im Alltag lässt sich die Art des Schimmels kaum feststellen. Deswegen ist vor dem Verzehr schimmliger Lebensmittel grundsätzlich abzuraten. Vor allem Beeren neigen zu raschem Schimmelbefall. Hier gilt folgende Regel: Ist nur eine einzelne Beere befallen, reicht es, diese und die angrenzenden zu entsorgen. Ist der Schimmel aber an mehreren Flecken zu sehen, ist es ratsam, auf die ganze Packung zu verzichten.

Auch bei anderen wasserreichen Sorten geht es schnell: Gurken, Tomaten, Pfirsiche, Paprika etc. sollen als Ganzes entsorgt werden, da sich der Befall hier besonders schnell verbreitet und man nicht mit freiem Auge erkennen kann, wie weit die Gifte schon eingedrungen sind.

Dass Verschimmeltes und Angefaultes noch zu Kompott oder Marmelade verarbeitet werden kann, ist ein Irrglaube, denn die Schimmelpilzgifte sind weder hitze- noch kälteempfindlich. Deswegen ist es auch bei Verarbeitung wichtig, auf einwandfreie Quailtät zu achten.

