Ärztemangel: "Allgemeinmediziner werden unter Wert gehandelt"

LINZ. Nicht nur im ländlichen Raum ist der Ärztemangel ein Problem, auch in den Stadtgemeinden bleiben viele Stellen unbesetzt.

Werden Hausärzte in Oberösterreich in den kommenden Jahren zur Mangelware? Von rund 670 Allgemeinmedizinern im Land wird etwa die Hälfte in den kommenden zehn Jahren in Pension gehen.

Einer, der diesen Schritt bereits hinter sich hat, ist Walter Prieschl. Der Allgemeinmediziner aus Traun ist seit kurzem in Pension. Ein Nachfolger für seine Stelle konnte bisher nicht gefunden werden. Für die verbleibenden acht Allgemeinmediziner in der Region bedeutet das, dass sie künftig noch deutlich mehr Arbeit haben werden. 1500 Patienten, die bisher von Prieschl betreut wurden, müssen sie nun in ihren Praxen mitversorgen. Ein solcher Vorgang ist in Oberösterreich kein Einzelfall. Prieschl sieht das Ansehen seines Berufes innerhalb der Kollegenschaft als Teil des Problems: "Allgemeinmediziner werden unter Wert gehandelt", sagt er.

> Video: Seit dem Vorjahr hat sich die Zahl der unbesetzten Kassenstellen auf 21 in etwa verdoppelt.

Diese Problematik hat auch die Ärztekammer erkannt. Um das Ansehen der Allgemeinmediziner bei den Medizinstudierenden zu verbessern, "müssen die jungen Kollegen bereits in ihrer Ausbildung ein Praktikum bei einem Allgemeinmediziner absolvieren", sagt Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser: "Das Problem ist, dass die jungen Ärzte oft zu wenig über die Arbeit eines Allgemeinmediziners wissen."

Auch ein Ausbau der sogenannten Primärversorgungszentren soll dem Ärztemangel entgegenwirken. 25 dieser Zentren, in denen jeweils mindestens drei Allgemeinmediziner tätig sein werden, sollen bis zum Jahr 2025 entstehen, heißt es von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse.

