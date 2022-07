Die Künstlerin Gudrun Wittke-Baudisch gründete 1946 schon die Hallstatt Keramik: Nach ihrer Zeit in der "Wiener Werkstätte" hatte sie 1937 ein Haus in Hallstatt gekauft und 1945 auch die alte Holzknechtstube mit Seeblick, in der sich heute noch die Produktion befindet. Zur Hochblüte hatte der Betrieb mehr als 20 Mitarbeiter, 1977 übergab ihn Baudisch an ihren langjährigen Mitarbeiter Erwin Gschwandtner und dieser übergab die Tradition 2002 an seine Söhne Thomas und Peter.