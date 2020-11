Er stellte sich "müßig und desinteressiert in die Ecke, die Arme verschränkt, reglos und zufrieden damit, zu spüren, wie er zusammen mit der Erde im leeren Raum rotiert", schrieb der Triester Autor Claudio Magris in seinem Roman "Die Welt en gros und en détail". Für Wolfgang Schaffer gibt es genau so einen Ort mitten in Linz. "Wenn man auf der Turmspitze des Mariendoms steht, fühlt man, wie die Erde mit einem langsam rotiert.