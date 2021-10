St. Florians singende Knaben

Sie singen "Kuckuck ruft’s aus dem Wald". Sie singen das "Locus Iste" von Anton Bruckner. Und sie treten als Solisten an großen Opernhäusern auf. Egal, was die St. Florianer Sängerknaben singen, es bewegt die Menschen, die den Knaben im Alter von 10 bis 14 Jahren in ihren traditionellen Matrosen-Uniformen zuhören. Es rührt sie mitunter zu Tränen.