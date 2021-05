Von nun an geht’s bergab, zumindest für die Donau, die sich in der historischen Bischofsstadt Passau mit dem Inn und der Ilz vereint. Für Radfahrer gilt das nur bedingt. Zwar rollt man am Nordufer bis Grein 541 bzw. am Südufer 595 Höhenmeter nach unten, aber es geht auf dieser Strecke auch 482 bzw. 509 Meter bergauf. Wer sich die 157,4 bzw. 154,4 Kilometer vornimmt, sollte drei Tagesetappen planen, um den landschaftlichen Schönheiten und kulturellen Kleinoden genügend Zeit widmen zu können.