Der Geruch von Farben und der besondere Klang der Spraydose haben die Tänzerin aus Vancouver über den Zaun in den Hinterhof der Mural-Harbor-Zentrale an der Industriezeile blicken lassen. Als Mitglied eines internationalen Ensembles war sie eben erst aus Japan angereist, um zwei Tage später im Posthof aufzutreten – und dann wieder weiter in die Welt zu ziehen.