Gehen ein Ornithologe und ein Profimusiker montags um halb sechs in ein Konzert am Unteren Inn und hören kür-dip-dip, kür-dip-dip. "Das ist die Singdrossel", sagt der eine. "Das ist typisch Vivaldi", sagt der andere. Ein Konzertbesuch im Vogelparadies am Unteren Inn in Begleitung von Vogelkenner Karl Billinger und Profi-Zitherspieler Wilfried Scharf.