Sie ist ein Teil der einzigartigen Brauchtumswelt im Salzkammergut – die Traunkirchner Seeprozession beim Fronleichnamsfest. In den besten Jahren pilgerten mehr als 30.000 Menschen an den Traunsee, um das religiöse Spektakel vom Ufer aus zu verfolgen. Als 1932 das 300-jährige Jubiläum der Seeprozession gefeiert wurde, übertrug das Radio in ganz Österreich live, und sogar US-Zeitungen berichteten darüber.