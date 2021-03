Wie so oft ist die EU schuld. Die erweiterte sich gen Osten und ein Mühlviertler Imker sah sich gezwungen, über die neue Billigkonkurrenz nachzudenken: Über Honigessig, über Met – und könnte man nicht gar ein Honigbier produzieren? Peter Frühwirt von "Die Hochlandimker" klopfte bei der Hofstettner Brauerei an die Tür. Und so kam es, dass er und Braumeister Peter Krammer – zwei gerade noch Wildfremde – die Idee bei ein paar Glaserln besprachen und für gut befanden.