Besonders schön ist sie nicht. Friedrich Schwarz, Leiter des Botanischen Gartens und der Naturkundlichen Station in Linz, vermeidet auf diese Art das Wort hässlich. Weil es auch nicht um die Schönheit geht. Denn das, was die Fockea edulis auszeichnet und so besonders macht, ist ihr Alter. Sie ist die älteste Topfpflanze, die in der mittlerweile rund 4,2 Hektar großen Anlage auf der Gugl zu finden ist. Mehr als 400 Jahre hat die Pflanze in ihren Wurzeln.