Wir haben das, was man jeden Tag braucht, weil für Luxussachen haben wir keinen Platz", sagt Maria Kössler und lacht. Sie ist seit 65 Jahren am Südbahnhofmarkt. Ein Urgestein also? Die 80-Jährige nickt. Hier hat sie gelernt und stets verkauft, was man für den Haushalt braucht. Seit 1956, als das Geschäft ihres Mannes vom Hessenplatz auf den Südbahnhofmarkt zwischen Kant- und Khevenhüllerstraße übersiedeln musste.